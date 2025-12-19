ITC Aldo Moro
Gli studenti dell'Itc Aldo Moro al consolato di Romania

Una lezione di diplomazia e cittadinanza attiva

Trani - venerdì 19 dicembre 2025 8.46
Gli studenti dell'Istituto "A. Moro" al Consolato di Romania: una lezione di diplomazia e cittadinanza attiva Bari – Una mattinata di grande valore formativo, all'insegna della diplomazia e delle relazioni internazionali, ha visto protagonisti gli alunni della classe quinta E dell'Istituto "A. Moro", che hanno vissuto un'esperienza significativa visitando il Consolato Generale di Romania a Bari.

Accolti con cordialità e disponibilità dalla Console generale di Romania, Ioana Gheorghiaş, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento di un'istituzione diplomatica, già incontrata in occasione della recente manifestazione "I Dialoghi di Trani". La visita si è svolta in un clima di calda accoglienza da parte di tutto il personale consolare, che ha contribuito a rendere l'incontro coinvolgente e stimolante.

Durante il dialogo con la Console, i ragazzi hanno ascoltato con interesse l'illustrazione del ruolo strategico del Consolato come ponte tra Romania e Italia: non solo luogo deputato ai servizi amministrativi, ma centro attivo di promozione culturale, tutela dei cittadini e sviluppo delle relazioni economiche e sociali tra i due Paesi.
Particolarmente significativa è stata la partecipazione attiva degli studenti, che con entusiasmo hanno posto domande su geopolitica, cooperazione internazionale e sulle sfide contemporanee della diplomazia, ricevendo risposte puntuali e approfondite. Un confronto diretto che ha permesso loro di collegare le conoscenze scolastiche alla realtà istituzionale, arricchendo concretamente il percorso di studi.
Alla visita hanno preso parte i docenti Rosaria Germinario, Margherita Palmieri, Giuseppe Spizzico e Annalisa Camporeale, insieme al dirigente scolastico prof. Roberto Diana. Presente anche il Direttore Generale dell'USR Puglia, dott. Giuseppe Silipo, che ha voluto salutare gli studenti esprimendo apprezzamento per il valore educativo dell'iniziativa.
Al termine dell'incontro, il dirigente scolastico ha espresso grande entusiasmo per l'esperienza vissuta dagli studenti, sottolineando come occasioni di questo livello rappresentino un valore aggiunto imprescindibile per la formazione dei giovani: «Esperienze come questa permettono ai nostri alunni di confrontarsi direttamente direttamente con le istituzioni, di ampliare i propri orizzonti culturali e di sviluppare una cittadinanza consapevole e aperta al dialogo internazionale».
L'auspicio è che la collaborazione tra l'istituzione scolastica e il Consolato Generale di Romania, avviata grazie alla manifestazione culturale "I Dialoghi di Trani", possa proseguire e consolidarsi, offrendo ulteriori occasioni di arricchimento e formazione per gli studenti.
