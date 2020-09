Sviluppo del territorio, Bottaro incontra il Ministro Roberto Gualtieri

Si è svolto ieri, nell'incantevole scenario del Barbayanne, l'incontro con Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, il Segretario regionale del Pd Marco Lacarra e il Sindaco Amedeo Bottaro in vista delle consultazioni elettorali in programma domenica 20 e lunedì 21.L'occasione è stata utile per parlare di sviluppo del territorio: tra i tanti argomenti trattati, il sindaco uscente ha colto l'occasione per annunciare l'arrivo di fondi ministeriali su cui sono in corso valutazioni per il loro corretto impiego. Una parte con ogni probabilità destinata per sostenere l'economia locale in ginocchio a causa dell'emergenza covid e le scuole.Nel pomeriggio, invece, si è parlato di Scuola con il Viceministro alla Pubblica Istruzione Anna Ascani a cui ha preso parte il Presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ferrante.