Tappa tranese per la carovana del "Tour attraverso le meraviglie d'italia"

Ha fatto tappa questa mattina a Trani la carovana del "tour automobilistico attraverso le meraviglie d'Italia", organizzato da "Zagato car club" di Ponte di Brenta (Padova) con il presidente Guido Portinari: 15 autovetture rigorosamente carrozzate Zagato sono giunte in piazza Mons. Addazzi fra turisti e visitatori incuriositi.Ma a meravigliare i piloti e gli equipaggi sono state le bellezze della città e l'accoglienza ricevuta: "Ringraziamo il Comune di Trani per la possibilità che ci ha offerto di fare tappa in questa meravigliosa città – ha detto Portinari – di cui tato abbiamo sentito parlare e che molti di noi visitano per la prima volta. Il nostro un tour fuori dai normali schemi, dai soliti raduni, senza cronometri, con la sola voglia di sperimentare assieme a degli amici un'avventura diversa dal solito, pre gustando paesaggi, cultura, storia e enogastronomia. Il tutto condito con trasferimenti anche impegnativi che mettono alla prova le nostre reali capacità di guidatori, supportati dalla pura passione che ci lega alla nostra affezionata quattro ruote".La carovana composta da 15 vetture, rigorosamente carrozzate Zagato, in perfette condizioni di meccanica, era partita venerdì dal Milano per raggiungere porto San Giorgio nelle Marche, e poi di lì in Puglia; dopo Trani visiteranno Martina Franca, Locorotondo, Ostuni, Polignano. L'iniziativa è stata inserita a calendario ASI ed è patrocinata da Zagato Atelier, dalla Regione Puglia con i Comuni di Trani e Martina Franca, dalla città di Matera e di Castel del Piano.