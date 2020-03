Tenersi in forma con Traniviva, domani diretta Facebook con la personal trainer Rossella Pignatelli

Un nuovo imperdibile appuntamento con Traniviva.it. Domani mattina, alle ore 10.30, sulla pagina Facebook verrà trasmessa una video diretta in cui verranno dati consigli nutrizionali utili per affrontare al meglio questo periodo di quarantena. Seguirà una lezione di fitness. Ospite Rossella Pignatelli, professoressa di educazione fisica, personal trainer F.i.f., tecnico fitness e nutrizione, special training, programmazione dell'allenamento, preparatore atletico ed istruttrice di aerobica, gag, step coreografico, fuctional training, pilates, walking program, fit boxe, one ball.