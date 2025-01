Tentato furto su corso Cavour: la vetrina di Eliotecnica resiste, ladri in fuga

Powered by

È ancora buio su corso Cavour, la strada è bagnata dalla pioggia caduta per tutta la notte, quando una pattuglia dei carabinieri sta rilevando l'ennesimo. tentativo di furto con scasso ai danni di una attività commerciale insieme al proprietario del locale . La vetrina di "Eliotecnica" , di Giuseppe Ragno, storica attività tranese di cartoleria, cancelleria, servizi stampa, ha resistito, pur irrimediabilmente danneggiata, prima che i ladri potessero penetrare nel locale, fermati, parrebbe, dall'allarme e dall'arrivo delle forze dellirdine, o forse dall'essersi resi conto che il vetro era antisfondamento. Sul posto, appoggiata al muro, ancora il corpo contundente utilizzato, "l'arma del delitto": il pesante pannello prelevato dal cantiere della stazione, sembrerebbe uno dei pezzi della vecchia pavimentazione lì accumulati, fa presumere che il colpo sia stato tentato da non meno di due persone. Il tentativo di furto sarebbe avvenuto intorno alle 5: "Alle 5:15 una macchina dei carabinieri e il titolare Giuseppe ragno erano già lì per rilevare i danni," ci ha raccontato il , titolare del bar a pochi metri da Eliotecnica e che ha riconosciuto nel pannello uno dei pezzi della pavimentazione dal vicino cantiere aperto della stazione".