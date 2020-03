Torna l'ora legale, lancette avanti nella notte tra sabato e domenica

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, per la precisione alle 2, l'ora legale tornerà in vigore sul territorio italiano. Le lancette saranno spostate avanti di sessanta minuti.L'utilizzo di questo stratagemma consente un risparmio energetico stimato di circa 150 milioni di euro annui per il nostro Paese. L'operazione consentirà anche di godere di maggiore luce naturale nella bella stagione, cui si va incontro.Il cambiamento produce, in alcuni soggetti, sensazioni analoghe e quelle del jet lag: stanchezza, insonnia, mal di testa.Tra le tante, contestate misure adottate dalla Commissione Europea, la norma riguardo l'impossibilità di spostare l'ora per due volte l'anno, che dovrebbe entrare in vigore nel 2021, è una delle più controverse. Di certo c'è che il prossimo 25 ottobre, intanto, si ripasserà all'ora solare.