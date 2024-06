Torna Trani inOnda, la festa di Radio 3, dal 14 al 16 giugno: il programma completo

Rai Radio 3 torna a fare festa in Puglia con un evento speciale che, per il secondo anno consecutivo, dal 14 al 16 giugno 2024, inonderà di note, parole e musica la città di Trani.Gli appuntamenti in onda nei giorni della festa saranno un esempio dal vivo della qualità e della varietà del palinsesto di Radio3, che porterà sul palco programmi importanti nel campo dell'approfondimento culturale e dell'informazione (Tutta la città ne parla, Zazà, Fahrenheit) alternati a concerti, recital ed eventi teatrali.A ispirare l'evento sarà nuovamente la città di Trani. Tra i tantissimi eventi, la grande musica, a partire da Flo e Lavinia Mancusi che daranno vita e voce a un progetto originale di Radio3 dal titolo Para perder la cabeza - Le grandi donne della canzone del Centro e Sud America in diretta dalla piazza della Cattedrale di Trani, la notte successiva la piazza sarà animata da un concerto dell'Alexian Group - Romanó Baśadipé con la magia musicale dei Rom, un percorso musicale in cui suoni, parole e colori rievocano le radici profonde di un popolo millenario. E poi spazio al pianoforte di Emanuele Arciuli, con un programma concepito come uno specchio, o un palindromo: che partirà da Haydn, Debussy e Beethoven per arrivare a Margaret Bonds e John Harbison; poi, il recital di Ilaria Monteverdi, vincitrice di Voci in Barcaccia, Concorso internazionale per giovani voci liriche di Rai Radio 3. Ci sarà inoltre il teatro con Antonella Attili e Paolo Musio che interpreteranno la corrispondenza tra Giacomo Matteotti e Velia Titta, tra passione e impegno politico nel drammatico contesto della vicenda italiana fra la prima guerra mondiale e il fascismo. E, infine, spazi di narrazione affidati, tra gli altri, a Loredana Lipperini, storica conduttrice di Fahrenheit, che farà un monologo sulla voce e le sue suggestioni, e Pietro Del Soldà che da Erodoto a Jean-Paul Sartre rifletterà sui concetti chiave della storia del pensiero attraverso le parole "avventura" e "libertà". Infine, con la guida di Gianluca Favetto e le letture di Graziano Piazza, ascolteremo un racconto fatto di viaggi, memorie, incontri e meraviglie su Marco Polo.Dal 14 al 16 giugno "Trani In Onda" – La festa di RaiRadio3. L'evento è realizzato dalla Rai in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione con fondi Poc Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8.L'ingresso a tutti gli eventi è libero fino a esaurimento posti. In allegato il programma.