Tragedia in un centro sportivo a Trani, 46enne muore mentre gioca a padel

Tragedia in un centro sportivo in via Barletta di Trani: un uomo di 46 anni è deceduto ieri, 9 agosto, per un arresto cardiaco mentre giocava a padel. L'uomo ha avvertito il malore durante la partita e sono stati vani tentativi di soccorrerlo. Anche l'arrivo degli operatori del 118 che non ha sortito alcun effetto nonostante i tentativi di rianimazione. Il centro sportivo resterà chiuso due giorni prima della ripresa delle attività. Sotto shock ovviamente i suoi amici e il personale del centro sportivo, sconvolti per il tragico evento.