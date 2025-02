BAT League 2025, parte il campionato di padel in 10 tappe: in palio un weekend a Barcellona

Finalmente al via il più grande evento sportivo dell'anno, un campionato amatoriale di Padel, la prima edizione della BAT LEAGUE 2025 con 10 tappe, un master finale ed in palio un fantastico week end a Barcellona grazie alla collaborazione con Barcellona Padel e tanti altri ricchissimi premi.Questo circuito che esordisce per la prima volta non solo nella provincia ma anche nella regione e che sarà da test per il territorio nazionale è stato fortemente voluto dai circoli della provincia BAT che, riunitisi in un gruppo di lavoro guidato dal Consigliere Regionale FITP Massimo DI Muro, hanno dato vita ad un nuovo format di gioco che prevede una fase iniziale a gironi, garantendo un minimo di partite agli iscritti ed una fase finale ad eliminazione diretta. Il tutto con dei costi di iscrizione realmente contenuti e con una incidenza economica per i circoli aderenti praticamente nulla. (palline e medaglie per i finalisti messi a disposizione dal Comitato Regionale Puglia della Federazione Italiana Tennis e Padel).Il 7 – 8 – 9 marzo presso il Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta si svolgerà la prima tappa del circuito al quale potranno iscriversi tutti i tesserati FITP agonisti e non agonisti di 4° e 5° fascia sia nel tabellone di Doppio Maschile che in quello di Doppio Misto.Il regolamento prevede altre 9 tappe distribuite tra la Bat ed una sola tappa nella provincia di FG, secondo il seguente programma:7-9 MARZO: CIRCOLO TENNIS BARLETTA14-16 MARZO: PADEL ANDRIA21-23 MARZO: SPORT HOUSE CERIGNOLA28-30 MARZO: TENNIS VILLAGE PIETRO MENNEA BARLETTA4- 6 APRILE: PADEL BISCEGLIE ASD11-13 APRILE: PADWEL TRANI2- 4 MAGGIO: DORADO TRANI9-11 MAGGIO: PADEL CANOSA16-18 MAGGIO: MONTEFALCONE TRANI23-25 MASTER FINALE CON SEDE DA DEFINIREDa regolamento potranno accedere al master finale che si svolgerà dal 23 al 25 maggio nella sede tra le 10 che avrà realizzato il maggior numero di iscritti, i migliori 8 giocatori che avranno partecipato almeno al 70% dei torei (7 gare su 10) e potranno scegliere il proprio compagno/a di coppia tra i componenti della stessa lista.Come anticipato il montepremi sarà molto ricco grazie agli sponsor che hanno contribuito all'iniziativa. Di fatto saranno premiati per ogni tappa tutti gli iscritti con dei Taralli forniti da Forneria del Borgo, i finalisti con del vino fornito da Antica Enotria, i vincitori con completi padel X3 POR TRES messi a disposizione appunto dal secondo main sponsor dell'evento.Inoltre in occasione del master finale saranno sorteggiate 2 racchette Royal Padel e dell'abbigliamento Barcellona Padel messi a disposizione dal main Sponsor BarcellonaPadel.itI vincitori del master finale avranno la possibilità di volare a Barcellona presso una delle 2 strutture di Barcellona Padel per passare 2 giorni all'insegna dello sport e del divertimento con delle ore di allenamento e un torneo finale la domenica.Gli stessi vincitori non dovranno preoccuparsi di nulla in quanto il viaggio sarà offerto dall'Agenzia Gattinoni Mondo di Vacanze di Barletta, il transfer sarà garantito da Padel Barcellona così come il pernottamento e la prima colazione presso un hotel del loro gruppo.I vincitori saranno seguiti da personale specializzato che li guiderà in questa fantastica avventura sportiva.Per il regolamento e le iscrizioni rimandiamo al portale TPRA (www.tpra.fitp.it) sul quale sarà inserito il Circuito BAt League 2025 che, con alcune tappe, sarà valido anche per il "Road to Rome", altra competizione importantissima che porterà i vincitori a giocare a Roma durante la settimana del Premier Padel di Giugno.Si ringraziano per la collaborazione tutti gli sponsor intervenuti:BARCELLONA PADEL: MAIN SPONSORX3 POR TRES: SPONSOR TECNICOROYAL PADEL: RACCHETTEGATTINONI MONDO VACANZE AG. DI BARLETTA: VIAGGIOFORNERIA DEL BORGO: FOODANTICA ENOTRIA: FOODAIBALL: TECNOLOGIAFITP PUGLIA: MEDAGLIE E PALLINENon resta che iscriversi alle varie tappe e dare battaglia sul campo.