Luca Agostinacchio e Antonio Veneziani. Foto credits
Attualità

Padel, storico trionfo tricolore: il tranese Luca Agostinacchio è Campione Italiano Under 18

In coppia con il barlettano Antonio Veneziani conquista il Master Nazionale FITP a Grosseto

Trani - martedì 9 dicembre 2025 8.28 Comunicato Stampa
Il tranese Luca Agostinacchio, in coppia con il suo compagno di allenamenti Antonio "Totto" Veneziani di Barletta, si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano del circuito Under 18 di padel della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel). Si tratta di un risultato storico: Agostinacchio è infatti il primo tranese a conquistare un titolo così prestigioso a livello nazionale riservato alle categorie giovanili.

Il torneo Master, culmine di un circuito di tornei regionali e riservato alle coppie della stessa regione, si è svolto a Grosseto presso gli splendidi campi del club The Village Padel & Tennis. Alla competizione hanno partecipato le due migliori coppie di ogni regione d'Italia. Il duo pugliese ha sbaragliato la concorrenza superando in ordine le rappresentative di Campania, Veneto e Lombardia, per poi approdare in finale contro gli amici Manfredi Lapunzina e Alessandro Pirrotta di Siracusa (Sicilia).

Grande la soddisfazione al termine di una finale combattutissima, dove i ragazzi hanno conquistato il pubblico presente — composto da giocatori, genitori e maestri provenienti da ogni parte d'Italia — non solo per la vittoria, ma per le loro qualità umane e sportive dimostrate dentro e fuori dal campo. Luca, che frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico "Valdemaro Vecchi" di Trani, e "Totto" si allenano presso il Montefalcone Village di Trani, nell'academy guidata dai maestri Enzo Perna e Joaquin Bolognese.
