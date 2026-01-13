Padel, la tranese Ginevra Di Noia convocata in Nazionale Under 15

Tra i migliori talenti del padel femminile italiano c'è la giovanissima, dodicenne tranese che è stata selezionata per il raduno tecnico della Nazionale di categoria Under 15 di Perugia. Dal 14 al 17 gennaio, Ginevra avrà l'occasione di confrontarsi con altre 15 promesse del padel italiano, giocatrici selezionate direttamente dalla federazione nazionale (FITP) e tra cui la tranese (classe 2014) conterà l'età più bassa. Per la giovanissima si tratta della seconda convocazione in un contesto nazionale, dopo l'esperienza vissuta a giugno scorso con la categoria Under 12 al Foro Italico di Roma.Grande soddisfazione per i responsabili dell'Accademia Dorado, Mattia Travisani e Juan Carlos Rodriguez, quest'ultimo figura di riferimento dell'Accademia, tecnico di grande esperienza e punto fermo del progetto sportivo in cui si allena Ginevra. Una realtà sportiva tranese che conta un record territoriale di 240 iscritti e tanti giovani prospetti come(20 anni) ed(19 anni), attualmente tra i migliori in Puglia, e il barlettano, classe 2011 qualificatosi alle semifinali degli ultimi campionati italiani. Tra le promesse spicca senz'altro Ginevra Dinoia, seguita da Mattia Travisani fin dai primi colpi di racchetta: "Vivremo l'esperienza di Perugia con il massimo dell'entusiasmo – ha sottolineato l'allenatore – è sicuramente una grande gratificazione per l'impegno che Ginevra mette in ogni singolo allenamento. Questo ci indica che la strada è quella giusta per migliorarsi e competere ad alti livelli, ma è importante che lei continui a vedere questo sport come un divertimento e il migliore dei passatempi".Una bella soddisfazione condivisa da tutto lo staff dell'Accademia Dorado che è formato, oltre a Travisani e Rodriguez, anche dagli istruttori Domenico Sonatore, Irene Filannino e Vittoria Rotondo, forte giocatrice ruvese che parteciperà alla serie B a Novara. Il successo di Ginevra è una gioia per la stessa Trani che auspica per la giovanissima che questo raduno possa essere solo un tassello di una crescita sempre più ambiziosa in questa disciplina sportiva ormai popolare.