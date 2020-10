Trani, approvato in Consiglio Provinciale l'adesione al "Polo Biblio-Museale Regionale"

"Sono queste le giornate che mi gratificato di anni di impegno": il consigliere provinciale Beppe Corrado comunica l'approvazione in Consiglio Provinciale dell'adesione al "Polo Biblio-Museale Regionale"."Un lavoro lungo, ma alla fine il risultato è stato raggiunto. Ho avuto nel 2009 l'onore di far parte della Commissione Statuto della Provincia che doveva redigere il nuovo statuto. Proprio grazie al lavoro di quella commissione, Trani fu individuata come Polo Museale e culturale della Provincia.Oggi il risultato è raggiunto perché quella funzione non è più solo sulla carta, ma è reale. Oggi Abbiamo approvato in Consiglio Provinciale l'adesione al "Polo Biblio-Museale Regionale".Trani ha ottenuto questo importante riconoscimento e la sede scelta è la nostra Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio". Un grande risultato per lo sviluppo culturale della nostra città e del nostro territorio.Trani sarà il fulcro provinciale per il piano strategico della Cultura della Provincia anche attraverso i fondi dello "Sviluppo Poli Integrati Territoriali" Un sistema in grado di connettere i gestori del patrimonio e gli operatori della cultura, secondo gli indirizzi, azioni ed obiettivi della strategia Piiiil Cultura Puglia 2017-2026.Voglio personalmente ringraziare il Presidente Bernardo Lodispoto che ha finalmente chiuso un lungo percorso ed riportato la Provincia ad essere protagonista e per aver voluto condividere con me la volontà di riconoscere Trani come perno principale di questo percorso".