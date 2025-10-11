Tranincorsa 2025 - Conferenza Stampa. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani capitale della corsa: presentata la Tranincorsa 2025, un'edizione storica con l'Interforze

Domani la gara che per la prima volta in Puglia ospita il Campionato Italiano delle Forze Armate e di Polizia, trasformando la città in un simbolo di sport, inclusione e orgoglio nazionale.

Trani - sabato 11 ottobre 2025 12.24
Si è tenuta questa mattina, nello splendido scenario del Monastero di Colonna, la conferenza stampa di presentazione della XV edizione della Tranincorsa Half Marathon, un'edizione destinata a entrare nella storia dello sport pugliese. L'evento di domani, domenica 12 ottobre, organizzato con la consueta passione dall'ASD Atletica Tommaso Assi, non sarà solo una grande festa di sport per oltre 1.400 atleti, ma celebrerà un traguardo storico: l'abbinamento con il primo Campionato Italiano Interforze di Mezza Maratona mai disputato in Puglia.

Un evento dall'altissimo valore simbolico e sportivo, che vedrà correre fianco a fianco, sulle strade di Trani, i migliori atleti delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dei Corpi di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Penitenziaria) e dei Vigili del Fuoco, insieme ai tantissimi atleti civili iscritti. Una celebrazione unica della bellezza della città, dei valori dello sport e dell'orgoglio nazionale, resa possibile grazie all'onore conferito alla Tommaso Assi direttamente dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Durante la conferenza, moderata dal caporedattore TGR RAI Puglia Giancarlo Fiume, è stato sottolineato come la manifestazione incarni perfettamente il nuovo articolo 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo e sociale dello sport. La Tranincorsa si conferma un evento dal cuore grande rinnovando la consolidata collaborazione con la LILT, è intervenuto il Presidente Nazionale Francesco Schittulli che ha anticipato la firma di un protocollo d'intesa con il CONI, ed inaugurando una preziosa partnership con la Lega del Filo d'Oro, presente Sergio Giannulo, Direttore della sede di Molfetta. A impreziosire il parterre, atleti di punta come il vincitore del 2023 Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre) e la mezzofondista Anita Martinelli (Carabinieri).

Le Voci dei Protagonisti
  • Amedeo Bottaro, Sindaco della Città di Trani: "Molte cose sono cambiate, ho seguito da Sindaco ben 11 edizioni di questa manifestazione, trovo una Città più matura pronta ad accoglierla, contento di aver visto crescere un evento per una Trani sempre più corsa".
  • Debora Ciliento, Assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile:" Porto il saluto del Presidente della Regione Michele Emiliano. Un saluto ed un ringraziamento per quello che Voi fate. non bisogna mai dare nulla per scontato, vivere una comunità ed avere insieme lo spor ed il sociale, la sicurezza dall'altra, significa tracciare strade a comunità sempre più partecipate e sicure allo stesso tempo"
  • Giovanni Assi, Presidente ASD Atletica Tommaso Assi: "Sentiamo forte il calore dell'accoglienza della comunità di Trani per questo evento che da lustro alla Città e ne enfatizza le bellezze. Siamo orgogliosi di avere l'onore di accogliere la prima edizione del Campionato Italiano Interforze di Mezza Maratona che darà ancor di più lustro alla manifestazione che anche quest'anno darà spazio alla solidarietà accogliendo 'La Lega del Filo d'Oro' di Molfetta e la LILT.
  • Angelo Giliberto, Presidente CONI Puglia: "Questa manifestazione, è bene ricordare è nata come circuito agonistico cittadino che ha visto partecipare atleti poi diventati olimpionici di maratona nazionali ed internazionali. Un'altro aspetto è legato alle 400 partecipazioni che domani correranno per amore dello sport, ci saranno non per competizione ma per puro divertimento. Non appartengono a nessuna società e questo aspetto partecipativo interessa molto al CONI".
  • Eusebio Haliti, Presidente FIDAL Puglia: "La Tommaso Assi interpreta perfettamente lo spirito della FIDAL e cioè l'avvicinare i giovani alla atletica leggera, questo evento va nella giusta direzione e spero che sia d'esempio a tante altre società pugliesi"
  • Ten. Col. Luigi Usai, Capo Relazioni Esterne dello Stato Maggiore della Difesa: "Siamo molto contenti di essere qui per il primo Campionato Interforze di Mezza Maratona, non sarà solo una partecipazione alla gara, ma sarà anche opportunità per entrare in contatto con i cittadini e lo faremo allestendo un vero e proprio Villaggio della Difesa di tutti i Corpi e non dello Stato".
Percorso: un viaggio nella bellezza di Trani: la gara prenderà il via domani, domenica 12 ottobre, alle ore 9:00 da Piazza Marinai d'Italia. L'itinerario, omologato dalla Fidal, sarà il seguente: PARTENZA in Piazza Marinai d'Italia - Lg. C. Colombo - Via Tasselgardo - Via Malcangi - Viale De Gemmis - Corso Don Luigi Sturzo - Via Pozzopiano - Via Falcone - Via Istria - C.so M.R. Imbriani - Via A. Moro - Via M. Pagano - Via Fra Diego Alvarez - Piazza Re Manfredi - Piazza Duomo - Via Porta Vassalla - Piazza Trieste - Via Statuti Marittimi -Via Tiepolo - Piazza Plebiscito - Lg. Chiarelli - Lg. C. Colombo - Piazza Marinai d'Italia - Viale De Gemmis - Via Bisceglie (giro di boa prima del Ponte Lama) - Via Malcangi - Via A. Moro - Via Mario Pagano - Via Beltrani - Piazza Duomo - Via Porta Vassalla - Piazza Trieste - Via Statuti Marittimi - Via Tiepolo - Piazza Plebiscito - Lg. Chiarelli - Lg. C. Colombo - Piazza Marinai d'Italia (ARRIVO).
