Trani capitale della corsa: presentata la Tranincorsa 2025, un'edizione storica con l'Interforze

Le Voci dei Protagonisti

Si è tenuta questa mattina, nello splendido scenario del Monastero di Colonna, la conferenza stampa di presentazione della, un'edizione destinata a entrare nella storia dello sport pugliese. L'evento di domani, domenica 12 ottobre, organizzato con la consueta passione dall'ASD Atletica Tommaso Assi, non sarà solo una grande festa di sport per oltre 1.400 atleti, ma celebrerà un traguardo storico: l'abbinamento con il primomai disputato in Puglia.Un evento dall'altissimo valore simbolico e sportivo, che vedrà correre fianco a fianco, sulle strade di Trani, i migliori atleti delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dei Corpi di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Penitenziaria) e dei Vigili del Fuoco, insieme ai tantissimi atleti civili iscritti. Una celebrazione unica della bellezza della città, dei valori dello sport e dell'orgoglio nazionale, resa possibile grazie all'onore conferito alladirettamente dalDurante la conferenza, moderata dal caporedattore TGR RAI Puglia, è stato sottolineato come la manifestazione incarni perfettamente il nuovo articolo 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo e sociale dello sport. Lasi conferma un evento dal cuore grande rinnovando la consolidata collaborazione con laè intervenuto il Presidente Nazionaleche ha anticipato la firma di un protocollo d'intesa con il CONI, ed inaugurando una preziosa partnership con la, presente Sergio Giannulo, Direttore della sede di Molfetta. A impreziosire il parterre, atleti di punta come il vincitore del 2023(Fiamme Azzurre) e la mezzofondista(Carabinieri).L'itinerario, omologato dalla Fidal, sarà il seguente:- Lg. C. Colombo - Via Tasselgardo - Via Malcangi - Viale De Gemmis - Corso Don Luigi Sturzo - Via Pozzopiano - Via Falcone - Via Istria - C.so M.R. Imbriani - Via A. Moro - Via M. Pagano - Via Fra Diego Alvarez - Piazza Re Manfredi - Piazza Duomo - Via Porta Vassalla - Piazza Trieste - Via Statuti Marittimi -Via Tiepolo - Piazza Plebiscito - Lg. Chiarelli - Lg. C. Colombo - Piazza Marinai d'Italia - Viale De Gemmis - Via Bisceglie (giro di boa prima del Ponte Lama) - Via Malcangi - Via A. Moro - Via Mario Pagano - Via Beltrani - Piazza Duomo - Via Porta Vassalla - Piazza Trieste - Via Statuti Marittimi - Via Tiepolo - Piazza Plebiscito - Lg. Chiarelli - Lg. C. Colombo -