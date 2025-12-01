Trani: il Circolo Cignarelli contro il Piano delle Coste

Difesa costiera: Barriere soffolte e pennelli per fermare l'erosione.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa deldi Trani, che unito ad altre associazioni, presenta un'analisi critica al Piano delle Coste del Comune di Trani, ufficializzato il 19 settembre scorso in Biblioteca, e lancia un contro-progetto: dal nuovo porto turistico a Nord all'Area Marina Protetta. Non una semplice lottizzazione del litorale, ma una visione d'insieme che trasformi il mare in un vero motore di sviluppo economico, turistico e ambientale: è questo il cuore del documento, elaborato e sottoscritto da una vasta coalizione di realtà cittadine:e con l'adesione del neopresidente dellaIl documento nasce come risposta al Piano presentato dal Comune il 19 settembre 2025, giudicato dalle associazioni troppo "utilitaristico" e frammentario. La critica principale è netta: il piano comunale distingue tra costa "utile" (da sfruttare per nuove concessioni balneari) e "inutile" (abbandonata al degrado), ignorando le gravi criticità ambientali come l'erosione e l'inquinamento degli sbocchi a mare.Di seguito, i punti cardine delladelle associazioni, che punta a rigenerare i 14 km di costa tranese.Il porto non può essere solo uno snodo geografico, ma deve diventare un volano turistico sul modello della vicina Bisceglie (Bandiera Blu e Lilla). Le associazioni denunciano l'attuale stato di degrado: fondali usati come discariche, insabbiamento che blocca le grandi imbarcazioni e scarichi fognari (via Zanardelli/Piazza Trieste) che inquinano l'aria e l'acqua.Bonifica immediata, dragaggio e risoluzione degli scarichi abusivi per rendere le acque balneabili e saturare i posti barca, generando indotto.Per l'area dei "Ravaneti" (dal Castello Svevo alla fabbrica S. Marco Sud), le associazioni rilanciano un progetto ambizioso:. Tecnicamente fattibile grazie ai fondali dragabili e alla presenza del molo S. Nicola. Questa infrastruttura servirebbe da attrattore per navi passeggeri e diporto.l'effetto del nuovo porto sarebbe notevolmente amplificato da una variante al Piano Regolatore che andasse a prendere di mira tutta l'area deindustrializzata compresa tra la statale 16 per Barletta e il litorale. Quest'area permetterebbe di attirare investitori per la realizzazione di centri direzionali, startup high-tech, aziende di economia green e circolare, strutture ricettive per il turismo, offrendo un futuro occupazionale ai giovani tranesi.Nel tratto verso Barletta (S. Marco Sud – Ariscianne), l'idea di nuovi lidi balneari si scontra con l'inquinamento del Canale Ciappetta-Camaggio.Un accordo istituzionale tra Trani, Barletta e Andria per la bonifica del canale. Parallelamente, si propone:Per la "baia senza nome" tra la Villa Comunale e la Penisola di Colonna (rinominata simbolicamente "Baia del Professore"), le associazioni propongono l'istituzione di un'. Il progetto prevede:La visione si allarga infine all'intera provincia. L'obiettivo è unire le forze con gli altri comuni per creare un'unica, che tuteli il prezioso posidonieto da Barletta a Bisceglie e protegga le zone di riserva integrale (Foce Ofanto, Falesie, Grotte di Ripalta), garantendo biodiversità e turismo di qualità.Il documento del "Circolo Cignarelli" e partner non si limita a dire "no" al cemento, ma offre un. Una Trani che non svende la sua costa, ma la cura, la protegge e la trasforma in ricchezza duratura per le prossime generazioni. (tl@)