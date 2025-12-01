Associazioni
Trani: il Circolo Cignarelli contro il Piano delle Coste
Oltre le concessioni: una visione unitaria per il futuro della costa di Trani
Trani - lunedì 1 dicembre 2025
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Circolo Cignarelli di Trani, che unito ad altre associazioni, presenta un'analisi critica al Piano delle Coste del Comune di Trani, ufficializzato il 19 settembre scorso in Biblioteca, e lancia un contro-progetto: dal nuovo porto turistico a Nord all'Area Marina Protetta. Non una semplice lottizzazione del litorale, ma una visione d'insieme che trasformi il mare in un vero motore di sviluppo economico, turistico e ambientale: è questo il cuore del documento "Analisi critica del Piano delle Coste", elaborato e sottoscritto da una vasta coalizione di realtà cittadine: Associazione prof. Mauro Cignarelli ODV-ETS, ANMI Trani, Associazione Amici del Mare, Associazione Lacarvella, UNESCO Trani, Associazione Sportiva Tommaso Assi e con l'adesione del neopresidente della Lega Navale.
Il documento nasce come risposta al Piano presentato dal Comune il 19 settembre 2025, giudicato dalle associazioni troppo "utilitaristico" e frammentario. La critica principale è netta: il piano comunale distingue tra costa "utile" (da sfruttare per nuove concessioni balneari) e "inutile" (abbandonata al degrado), ignorando le gravi criticità ambientali come l'erosione e l'inquinamento degli sbocchi a mare.
Di seguito, i punti cardine della contro-proposta delle associazioni, che punta a rigenerare i 14 km di costa tranese.
1. Il Porto Storico: da "discarica" a fiore all'occhiello
Il porto non può essere solo uno snodo geografico, ma deve diventare un volano turistico sul modello della vicina Bisceglie (Bandiera Blu e Lilla). Le associazioni denunciano l'attuale stato di degrado: fondali usati come discariche, insabbiamento che blocca le grandi imbarcazioni e scarichi fognari (via Zanardelli/Piazza Trieste) che inquinano l'aria e l'acqua. La proposta: Bonifica immediata, dragaggio e risoluzione degli scarichi abusivi per rendere le acque balneabili e saturare i posti barca, generando indotto.
2. Costa di Ponente (Nord-Ovest): La scommessa del nuovo Porto Turistico
Per l'area dei "Ravaneti" (dal Castello Svevo alla fabbrica S. Marco Sud), le associazioni rilanciano un progetto ambizioso: la costruzione di un nuovo porto turistico. Tecnicamente fattibile grazie ai fondali dragabili e alla presenza del molo S. Nicola. Questa infrastruttura servirebbe da attrattore per navi passeggeri e diporto. L'obiettivo strategico: l'effetto del nuovo porto sarebbe notevolmente amplificato da una variante al Piano Regolatore che andasse a prendere di mira tutta l'area deindustrializzata compresa tra la statale 16 per Barletta e il litorale. Quest'area permetterebbe di attirare investitori per la realizzazione di centri direzionali, startup high-tech, aziende di economia green e circolare, strutture ricettive per il turismo, offrendo un futuro occupazionale ai giovani tranesi.
3. Zona "Le Paludi": Difesa della natura e mobilità lenta
Nel tratto verso Barletta (S. Marco Sud – Ariscianne), l'idea di nuovi lidi balneari si scontra con l'inquinamento del Canale Ciappetta-Camaggio. La soluzione: Un accordo istituzionale tra Trani, Barletta e Andria per la bonifica del canale. Parallelamente, si propone:
Per la "baia senza nome" tra la Villa Comunale e la Penisola di Colonna (rinominata simbolicamente "Baia del Professore"), le associazioni propongono l'istituzione di un'Area Marina Protetta Regionale (AMPR). Il progetto prevede:
La visione si allarga infine all'intera provincia. L'obiettivo è unire le forze con gli altri comuni per creare un'unica Area Marina Protetta della BAT, che tuteli il prezioso posidonieto da Barletta a Bisceglie e protegga le zone di riserva integrale (Foce Ofanto, Falesie, Grotte di Ripalta), garantendo biodiversità e turismo di qualità.
Il documento del "Circolo Cignarelli" e partner non si limita a dire "no" al cemento, ma offre un piano industriale e ambientale alternativo. Una Trani che non svende la sua costa, ma la cura, la protegge e la trasforma in ricchezza duratura per le prossime generazioni. (tl@)
