Rinascita del teatro Impero: il progetto del Circolo Cignarelli

Il Cinema Teatro Impero di Trani, storico e amato simbolo culturale della città, è rimasto inattivo per diversi anni, così i cittadini tranesi hanno perso la sua funzione aggregativa e il suo valore formativo.Oggi, in un'epoca in cui le arti performative, il cinema, il teatro e la musica richiedono spazi innovativi e inclusivi, si apre una straordinaria opportunità di rinascita: restituire a questo luogo un ruolo centrale nel tessuto culturale e sociale di Trani.Il Circolo Cignarelli, che riunisce diverse associazioni della città – tra cui l'associazione Prof. Mauro Cignarelli, la Compagnia dei Teatranti, il Carro dei Guitti, Mimesis, Trani Nostra, La Maria del Porto, il Club Cinema Dino Risi, il Club Cinefili Estinti e L'Ebanista – ha raccolto con entusiasmo la sfida di immaginare il futuro di questo patrimonio. A due settimane dall'evento sul cinema svoltosi il 26 giugno 2025, ha elaborato un ambizioso "Progetto ImperoFuturo": un piano dettagliato per trasformare l'edificio in un centro polifunzionale dedicato alle arti visive, sceniche e musicali.Il progetto, che sarà presto presentato ai referenti dell'amministrazione comunale, si basa su un'attenta analisi degli spazi e delle destinazioni d'uso, con l'obiettivo di creare un luogo vivo, dinamico e accessibile a tutta la comunità. Tra i prossimi passi, l'attenzione si concentrerà sulla richiesta di un tavolo di co-progettazione con il Comune di Trani, sulla tutela di parti dell'edificio esistente attraverso la richiesta di tutela alla Soprintendenza (si pensi alla facciata e alla scala monumentale in stile art deco) e sulla definizione di un documento di indirizzo alla progettazione (DIP), fondamentale per avviare il percorso verso la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica.Ecco alcune anticipazioni sui cinque spazi chiave del futuro centro culturale:Sala principale Teatro/Cinema (400 posti):Un ambiente versatile per rappresentazioni cinematografiche teatrali musicali e di danza. Sala per conferenze e per corsi di recitazione, masterclass di regia e drammaturgia. Rassegne di proiezioni di film d'autore e d'animazione, rassegne tematiche e festival del cinema. Uno spazio che potrà ospitare produzioni televisive, riprese cinematografiche e spot pubblicitari, offrendo anche qualifiche professionali in ambito teatrale e cinematografico, in collaborazione con enti certificatori.Sala studio e formazione:Un laboratorio permanente dedicato a attori, registi, sceneggiatori, critici e content creators, con incontri, dibattiti e workshop intensivi su critica cinematografica, regia, montaggio e fotografia. Un luogo di formazione continua e sperimentazione linguistica, volto a coltivare nuove generazioni di artisti e professionisti.Sala musica / SoundLab:Uno spazio modulabile per prove musicali, registrazioni audio, corsi di composizione e produzione musicale. Un ambiente di alta qualità per favorire la crescita artistica e la produzione musicale locale.Sala mostre e foyer:Un'area dedicata a esposizioni di fotografie, fumetti, pittura, scultura, disegno industriale e digitale, con possibilità di eventi come caffè chantant, piano bar, feste e ricevimenti, creando un punto di incontro tra arte e socialità.5. Terrazza Panoramica – CineTerrazzaUn angolo di cultura all'aperto, pensato per vivere l'estate in modo unico. La CineTerrazza sarà il palcoscenico ideale per rassegne di cinema in lingua originale, cineforum, talk, performance acustiche e incontri culturali. Un luogo di fruizione culturale all'aperto, dove il pubblico potrà immergersi nella magia del cinema e della musica, godendo di un panorama suggestivo che arricchirà ogni evento.La riqualificazione del Cinema Teatro Impero di Trani rappresenta molto più di un intervento strutturale: è una vera e propria rigenerazione culturale e generazionale. Con il progetto IMPEROFUTURO, il Circolo Cignarelli si propone di restituire a questo simbolo della città la sua dignità, la sua funzione e la sua visione futura.L'obiettivo è costruire un ponte tra memoria e innovazione, tra i sogni degli artisti e le esigenze formative di una comunità che desidera riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio culturale. Un luogo che, attraverso le sue nuove funzioni, diventerà un punto di riferimento per la crescita artistica, l'incontro e la condivisione, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di storia per Trani.