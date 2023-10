Trani nel Comitato Internazionale di Cittaslow: riunione in Turchia per Bottaro

Trani nel Comitato internazionale di Cittaslow: il sindaco Amedeo Bottaro partecipa in questi giorni ai lavori del Comitato di Coordinamento di Cittaslow Internazionale (dal 27 al 29 ottobre) che si tiene presso la città di Seferihisar (Turchia).Come si ricorderà, Trani è entrata a far parte del circuito Cittaslow fin dal 2000: su proposta dell'allora assessore al turismo, Franco Caffarella, la delibera di adesione fu votata all'unanimità dal consiglio comunale di cui era sindaco Carlo Avantario: "Era una idea di città che per alcuni anni ha retto. Sono stati promossi – racconta Caffarella - incontri e scambi turistici. Abbiamo partecipato da protagonisti al Salone del Gusto, ospitato il primo master di turismo enogastronomico e promozione dei beni culturali".Trani ha fatto parte del Comitato di Presidenza come Comune: "Abbiamo anche ospitato l'Assemblea nazionale a Trani – sottolinea Caffarella – e la rete delle Cittaslow all'epoca era solo italiana. Ora è mondiale. Ci sono molti progetti ecosostenibili e di valorizzazione culturale, ambientale enogastronomico e turistico che in partnership con altre città possono essere attivati con accesso a finanziamenti europei. Il progetto a mio modesto avviso resta giovanissimo ed in attesa di quell'interesse anche istituzionale che oggettivamente negli ultimi anni è mancato".Il Comitato di Coordinamento di Cittaslow International, di cui il primo cittadino di Trani è membro, ha compiti decisionali e ne fanno parte 35 sindaci di diverse nazioni, presieduti dal sindaco di Asolo Mauro Migliorini