Trani, nuova Giunta in arrivo

Un assessore per ciascuno non fa male a nessuno. Almeno questi erano gli accordi. E questi rimangono.Ma il Pd non ci sta. Rivendica la sua posizione e chiede qualcosina in più. E scalpita: nella riunione di maggioranza che si è svolta sabato mattina alla presenza dei rappresentanti dei partiti e dei gruppi che hanno appoggiato la candidatura del rieletto sindaco Bottaro (che non ha partecipato all'incontro), convocata per fare il punto della situazione nell'imminente formazione della nuova giunta comunale, il primo partito cittadino pare abbia chiesto maggiore visibilità.Un assessore per ciascuno, erano gli accordi? Ok, ogni lista esprimerà il proprio."Il Pd non può avere solo un assessore" è stato però il leit motiv dell'inizio riunione. Ma effettivamente non si tratta solo di un assessore: il Pd comunque, oltre al Sindaco, avrà il Presidente del Consiglio Comunale (Giacomo Marinaro, come si era detto) e un assessore che sarà anche vicesindaco (Fabrizio Ferrante, per quale delega si vedrà).Peraltro i nomi che già circolano sono più o meno confermati: Luca Lignola voluto da Bottaro in persona, e poi Leo Amoruso, Francesca Zitoli, Carlo Laurora, Raffaella Merra, fra quelli più papabili per le rispettive liste. Ma non sono escluse novità, anche da parte di chi deve ancora decidere: in ballo anche i vertici dell'Amet, con la molto probabile riconferma di Paolillo, in cambio però di un assessorato ancora tutto da decidere.Dunque c'è ancora da incontrarsi, da lavorare ed accordarsi: prossima riunione mercoledì, probabilmente alla presenza dello stesso Bottaro.