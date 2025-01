Trani ottiene per il settimo anno consecutivo il titolo di "Città che legge"

Per il settimo anno consecutivo Trani può fregiarsi della qualifica di Città che legge, avendo dimostrato di possedere i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico del CEPELL (il Centro per il libro e la lettura) a cui l'Ente ha puntualmente risposto.Il titolo riconosce dei vantaggi sostanziali. Ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica per il triennio 2024/2026 sarà riservata la partecipazione alle edizioni delle rispettive annualità dell'omonimo bando di finanziamento "Città che legge", destinato a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura. A tal proposito la città di Trani è risultata vincitrice dell'edizione 2022 del bando "Città che legge" beneficiando di un finanziamento di € 42.620,00 con il progetto dal titolo "Supererò le correnti gravitazionali: la biblioteca che cura" ad oggi non concluso.La qualifica consentirà, inoltre, ai Comuni del Sud di partecipare alle edizioni del bando Biblioteche e comunità finanziate nelle annualità di riferimento. Un'investitura che è anche un trampolino di lancio verso nuove progettualità da avviare sul territorio.