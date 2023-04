Trani per l'autismo, si conclude la seconda edizione del concorso La Gioia è blu

Sarà un momento di grande intensità, gioia e coinvolgimento quello che si vivrà in mattinata presso il IV Circolo didattico "Beltrani", con il Dirigente Scolastico Roberto Diana a fare gli onori di casa. Un'iniziativa realizzata in occasione della Giornata mondiale per consapevolezza dell'Autismo, giunta alla sua sedicesima edizione, e che, ricorrendo il 2 aprile, viene quest'anno anticipata al giorno prima.Per l'occasione la Cooperativa S.A.I.D, gestore del Servizio di Assistenza Educativa Specialistica, ha organizzato – in collaborazione con le scuole dell'ambito territoriale di Trani e Bisceglie e con le Amministrazioni comunali delle stesse città - la seconda edizione del concorso scolastico "LA GIOIA È BLU", rivolto agli alunni delle scuole primarie.Il concorso ha previsto la realizzazione di opere (disegni, fotografie, cartelloni, video, canzoni, coreografie) avente come tema "La Gioia di conoscere e condividere" ed un momento di premiazione dei tre migliori lavori tra i cinquanta presentati.L' evento, ospitato quest'anno dalla scuola Primaria Beltrani nella giornata del 1 Aprile alle ore 10:00, rappresenta un'occasione di festa a conclusione di un lungo percorso di sensibilizzazione al tema dell'inclusione delle diversabilità, che va oltre la data del 2 aprile.