Trani punta alla Bandiera Blu 2025: la Giunta approva il "Piano d'Azione per la Sostenibilità"

La Giunta Comunale di Trani, presieduta dal Sindaco Amedeo Bottaro, si è riunita lo scorsoper approvare un atto fondamentale nel percorso di candidatura della città all'ottenimento della. Il documento in questione è l'approvazione del. Si tratta di un passaggio amministrativo obbligatorio e strategico richiesto dalla FEE (Foundation for Environmental Education), l'organismo internazionale che assegna il prestigioso riconoscimento balneare. La delibera serve anche a correggere un mero errore materiale presente in un precedente atto (la n. 2 del 20/01/2026), sostituendolo integralmente per garantire la correttezza formale della candidatura.L'obiettivo primario ed enfatizzato della delibera è, condizione sine qua non per ottenere la Bandiera Blu. Lo scopo del provvedimento si muove su due livelli:In sostanza, la delibera trasforma la candidatura alla Bandiera Blu da semplice "concorso di bellezza" delle spiagge a, obbligando l'ente a monitorare le proprie performance ecologiche.Il "Piano di Azione per la Sostenibilità" approvato copre il triennioe si caratterizza per i seguenti elementi chiave:Questa delibera certifica che Trani sta puntando tutto sullacome volano turistico e civile. L'Action Plan non è solo un documento burocratico per ottenere la bandiera, ma una promessa vincolante di monitorare e migliorare l'ecosistema urbano (acqua, rifiuti, energia, mobilità) per i prossimi tre anni.Ottenere la Bandiera Blu 2025, dunque, non significherebbe solo appuntare una medaglia simbolica sul petto della città, ma sancirebbe il definitivo ingresso di Trani nel circuito delle mete balneari d'eccellenza internazionale. Un riconoscimento che funge da potente acceleratore turistico ed economico, garantendo a visitatori e investitori uno standard di qualità certificato. L'approvazione di questo Action Plan dimostra che la Bandiera Blu non è un traguardo effimero, ma l'inizio di un nuovo metodo di governo del territorio: una città che non si limiterebbe più a gestire l'ordinario, ma che progetterebbe il proprio futuro misurandosi con le sfide della sostenibilità globale, una certificazione ufficiale che il mare di Trani è tornato a essere una risorsa sicura, gestita e protetta. Un marchio di qualità imprescindibile per attrarre quel turismo consapevole ed esigente che la città ambisce a intercettare, trasformando la sostenibilità da slogan a vero e proprio motore di ricchezza per tutto l'indotto locale.