Bandiera blu
Bandiera blu
Ambiente

Trani punta alla Bandiera Blu 2025: la Giunta approva il "Piano d'Azione per la Sostenibilità"

Via libera all'Action Plan triennale (2025-2027) richiesto dalla FEE: monitoraggio costante su clima e ambiente

Trani - venerdì 30 gennaio 2026
La Giunta Comunale di Trani, presieduta dal Sindaco Amedeo Bottaro, si è riunita lo scorso 26 gennaio 2026 per approvare un atto fondamentale nel percorso di candidatura della città all'ottenimento della Bandiera Blu 2025. Il documento in questione è l'approvazione del "Piano di Azione per la Sostenibilità" (Action Plan). Si tratta di un passaggio amministrativo obbligatorio e strategico richiesto dalla FEE (Foundation for Environmental Education), l'organismo internazionale che assegna il prestigioso riconoscimento balneare. La delibera serve anche a correggere un mero errore materiale presente in un precedente atto (la n. 2 del 20/01/2026), sostituendolo integralmente per garantire la correttezza formale della candidatura.

Focus sullo Scopo: L'Ambizione "Bandiera Blu" e la Svolta Green - L'obiettivo primario ed enfatizzato della delibera è formalizzare l'impegno concreto della città di Trani verso la sostenibilità ambientale, condizione sine qua non per ottenere la Bandiera Blu. Lo scopo del provvedimento si muove su due livelli:
  1. Obiettivo Tattico (La Candidatura): Il Comune deve dimostrare alla FEE di non limitarsi alla gestione ordinaria, ma di avere una visione a lungo termine. L'approvazione dell'Action Plan rappresenta il "terzo step" della candidatura. Dopo 10 anni di lavori di rigenerazione e riqualificazione della costa, l'amministrazione ritiene la città pronta per questo riconoscimento internazionale.
  2. Obiettivo Strategico (Sostenibilità e Clima): Il documento allinea la politica locale alle grandi direttive internazionali. Lo scopo è integrare le azioni comunali con:
    • Il Pacchetto Clima "Fit for 55" (Green Deal) della Commissione Europea.
    • L'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile.
    • La lotta al surriscaldamento globale e ai cambiamenti climatici.
In sostanza, la delibera trasforma la candidatura alla Bandiera Blu da semplice "concorso di bellezza" delle spiagge a strumento di pianificazione urbanistica e ambientale, obbligando l'ente a monitorare le proprie performance ecologiche.

Contenuto e Struttura dell'Action Plan - Il "Piano di Azione per la Sostenibilità" approvato copre il triennio 2025-2027 e si caratterizza per i seguenti elementi chiave:
  • Trasversalità: Non riguarda un solo settore, ma integra tutte le azioni pianificate dai diversi uffici comunali che hanno impatto sull'ambiente e sull'adattamento ai cambiamenti climatici.
  • Misurabilità: Il piano definisce obiettivi specifici e KPI (Key Performance Indicators), ovvero indicatori di performance che permettono di misurare matematicamente i progressi fatti.
  • Monitoraggio: Prevede un controllo costante per i successivi tre anni. L'ente dovrà aggiornare il piano annualmente in base allo stato di avanzamento dei lavori e alle nuove tecnologie disponibili.
  • Misure Concrete: Include misure sociali, ambientali ed economiche per preservare la salute e la prosperità del territorio.
Dettagli Amministrativi
  • Urgenza: La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile (senza attendere i tempi standard di pubblicazione) per rispettare le scadenze imminenti per l'invio della candidatura alla FEE.
  • Assenza di Costi Immediati: L'atto di per sé non comporta un impegno di spesa diretto (approva una pianificazione), ma demanda ai dirigenti l'attuazione successiva.
  • Presenze: Alla seduta erano presenti 6 assessori su 9 (Sindaco Bottaro, Lignola, Rondinone, Valente, Capone, De Mari). Assenti: Ferrante, C. Di Lernia, C.D. Di Lernia.
Questa delibera certifica che Trani sta puntando tutto sulla qualità ambientale come volano turistico e civile. L'Action Plan non è solo un documento burocratico per ottenere la bandiera, ma una promessa vincolante di monitorare e migliorare l'ecosistema urbano (acqua, rifiuti, energia, mobilità) per i prossimi tre anni.

Ottenere la Bandiera Blu 2025, dunque, non significherebbe solo appuntare una medaglia simbolica sul petto della città, ma sancirebbe il definitivo ingresso di Trani nel circuito delle mete balneari d'eccellenza internazionale. Un riconoscimento che funge da potente acceleratore turistico ed economico, garantendo a visitatori e investitori uno standard di qualità certificato. L'approvazione di questo Action Plan dimostra che la Bandiera Blu non è un traguardo effimero, ma l'inizio di un nuovo metodo di governo del territorio: una città che non si limiterebbe più a gestire l'ordinario, ma che progetterebbe il proprio futuro misurandosi con le sfide della sostenibilità globale, una certificazione ufficiale che il mare di Trani è tornato a essere una risorsa sicura, gestita e protetta. Un marchio di qualità imprescindibile per attrarre quel turismo consapevole ed esigente che la città ambisce a intercettare, trasformando la sostenibilità da slogan a vero e proprio motore di ricchezza per tutto l'indotto locale.
DELIBERA GIUNTA COMUNE DI TRANI N.09 26.01.2026Documento PDF
  • bandiera blu
Altri contenuti a tema
2 Il mare più bello di Puglia è a Sud: nella Bat "bandiera blu" solo a Margherita di Savoia Turismo Il mare più bello di Puglia è a Sud: nella Bat "bandiera blu" solo a Margherita di Savoia E' l'unica località della zona settentrionale ad aver ottenuto il riconoscimento della Fee
Dal podio della "Baldassarre " ai banchi del "Vecchi ": quando lo sport diventa un ponte per il futuro
30 gennaio 2026 Dal podio della "Baldassarre" ai banchi del "Vecchi": quando lo sport diventa un ponte per il futuro
Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti
30 gennaio 2026 Sicurezza e scuola, da La Spezia a Trani, parlano Presidi e Studenti
Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo ": sportelli e portierato sociale per gli over 65
30 gennaio 2026 Trani e Bisceglie, al via "Passo Passo": sportelli e portierato sociale per gli over 65
"Coworking per mamme lavoratrici: si può fare! ". sabato il convegno con Angela Mercorio
30 gennaio 2026 "Coworking per mamme lavoratrici: si può fare!". sabato il convegno con Angela Mercorio
20
Avv.Sebastiano De Feudis: "La mia decisione è netta: mi candido a Sindaco di Trani "
29 gennaio 2026 Avv.Sebastiano De Feudis: "La mia decisione è netta: mi candido a Sindaco di Trani"
Servizi sociali, parte il censimento dell’Ambito Trani–Bisceglie
29 gennaio 2026 Servizi sociali, parte il censimento dell’Ambito Trani–Bisceglie
1
Imposta di soggiorno a Trani, scontro tra Comune e operatori turistici
29 gennaio 2026 Imposta di soggiorno a Trani, scontro tra Comune e operatori turistici
Trani, la fisica del cuore: Schettini tra Gospel e commozione. "Saverio studiava durante la chemio, un esempio per tutti "
29 gennaio 2026 Trani, la fisica del cuore: Schettini tra Gospel e commozione. "Saverio studiava durante la chemio, un esempio per tutti"
Streaming illegale, perquisizioni anche a Trani: smantellata rete internazionale
28 gennaio 2026 Streaming illegale, perquisizioni anche a Trani: smantellata rete internazionale
Estate tranese, dopo Coez atteso anche Luca Carboni il 21 agosto
28 gennaio 2026 Estate tranese, dopo Coez atteso anche Luca Carboni il 21 agosto
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.