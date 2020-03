Trani, ritrovato delfino morto in zona Spiaggia verde

Un delfino morto è stato ritrovato questa mattina sulla costa di Trani, a seguito di una perlustrazione in zona Spiaggia Verde da parte del gruppo sub Amici del Mare. Immediata la chiamata alla Guardia Costiera che è subito intervenuta per segnalarlo agli enti preposti per lo smaltimento.La carcassa del mammifero, al momento del rinvenimento, era integra e questo fa pensare che lo sventurato delfino sia morto per soffocamento da buste di plastica scambiate per cibo.