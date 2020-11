Trani, troppa gente sul porto e "mancano i controlli"

Mentre i numeri del contagio non accennano a diminuire, e si è in attesa di un nuovo e più restrittivo Dpcm (che probabilmente verrà reso noto proprio lunedì), la gente non ha rinunciato alla passeggiata serale sul porto e nel centro storico. Numerosissimi, con mascherina e senza.Fotografando in tutti i sensi la situazione, Tommaso Laurora dice: "È palese che qualsiasi decisione, in questo momento, provochi malcontento, ma vedendo cosa c'è in giro oggi non mi sembra affatto che il problema siano gli esercizi pubblici come i bar, le palestre, i parrucchieri ecc. ecc. Quei luoghi infatti, hanno assunto tutte le cautele prescritte nei vari Dpcm e garantiscono controlli e tutele. Credo piuttosto che il problema sia per strada, dove mancano completamente i controlli non si punisce chi trasgredisce le regole.Si sarebbe dovuto comprendere da tempo, ma come si sa è molto più facile chiudere tutto e punire indiscriminatamente anche chi rispetta le regole e si guadagna da vivere con il proprio onesto lavoro.Invito chi di dovere a prendere in seria considerazione una revisione delle decisioni assunte ed invito caldamente tutti i cittadini a rispettare le regole, con buonsenso.Questo accade ora, sul porto, non in un esercizio commerciale, voi cosa ne pensate?