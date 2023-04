Transennata la "Fontanina di San Michele Arcangelo"

Transennato e messo in sicurezza il monumento al centro di piazza Garibaldi: un crepa sembra attraversare le lastre e probabilmente ci sarà bisogno di un intervento di restauro.Il monumento si trova a qualche metro dalla chiesa di San Michele, luogo in cui ci si appresta fra qualche giorno alle celebrazioni in onore del venerato arcangelo: proprio un anno fa quelle lastre di pietra e argilla, scolpite dallo scultore tranese Antonio Bassi alla metà del secolo scorso (la chiamavano "Fontanina con San Michele Arcangelo" perché insieme ad una fontana, oggi non più presente, erano rappresentate una vanga, un orcio e spighe come omaggio alla terra ed alla tradizione contadina) erano state ripulite dalla Confraternita, facendo risaltare l'iscrizione latina scolpita nella pietra riportante la frase di Ovidio "FERTILIS AGER NISI ASSIDUO ARATRO RENOVATUR NIHIL NISI GRAMEN CUM SPINIS HABEBIT" ("Il campo fertile, se non viene continuamente voltato e rivoltato dall'aratro, non darà che spine e gramigna").