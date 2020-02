Tre situazioni di pericolo a Trani, la segnalazione di Antonio Loconte (Solo con Trani futura)

Voglio portare all'attenzione dell'amministrazione alcune situazioni di pericolo che necessitano di un intervento immediato di manutenzione. Partiamo dal cavalcaferrovia che collega Corso M. R. Imbriani e Viale Spagna: nel dettaglio della foto si può notare l'assenza del corrimano protettivo che costituisce una minaccia per tutti coloro che percorrono quotidianamente quel tratto di strada; altra segnalazione, proveniente dagli abitanti della zona Via Andria-incrocio Corso Imbriani, riguarda la presenza di alcuni resti di pannelli pubblicitari in ferro che costituiscono una pericolosa insidia per tutti coloro che frequentano la zona, soprattutto bambini; altra importante situazione di pericolo è rappresentata dalla presenza in Via Giovanni Bovio, in prossimità dell'ingresso della Posta Centrale, di una palma ormai morta che, viste le condizioni meteo degli ultimi giorni, richiede un intervento volto a prevenire eventuali incidenti.Auspico che l'amministrazione comunale si attivi al più presto per rimuovere tali pericoli e salvaguardare l'incolumità dei propri cittadini. Ringrazio tutti coloro che, con segnalazioni e documenti, prestano il proprio contributo per migliorare questa città.