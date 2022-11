Una raccolta di firme per aumentare le zone pedonali in città

Zone pedonali, zone a traffico limitato, traffico automobilistico in città: interviene con una nota il Comitato Bene Comune: "Ma quanto è miope e anacronistica una città che crede ancora che il turismo e le attività economiche possano essere favorite dalla circolazione veicolare incondizionata?Ma come è possibile che i ristoratori del porto siano ancora convinti che gli avventori possano essere felici di mangiare e bere tra lo smog e il caos delle auto, piuttosto che in luoghi puliti, ordinati, non rumorosi e con la vista su uno splendido porto non disturbata dal passaggio delle macchine?""Siamo abbastanza convinti - si legge nella nota - che se si riaprisse al traffico via Zanardelli o Via San Giorgio gli esercenti insorgerebbero per chiederne la pedonalizzazione, a dimostrazione che il traffico veicolare non è garanzia di incassi.Siamo certi che un arredamento urbano più consono e delle iniziative diffuse sul porto potrebbero rendere più attrattiva tutta l'area anche nelle stagioni più fredde. Quindi magari un tavolo di concertazione tra le associazioni dei commercianti e l'amministrazione potrebbe cercare iniziative condivise per sperimentare soluzioni innovative. E' possibile dunque che l'amministrazione sia ostaggio delle pretese di alcuni esercenti ed ignori le istanze dei cittadini che invece, per la maggior parte, ne siamo convinti, vorrebbero che il nostro bellissimo porto (ma aggiungeremmo tutto il lungomare fino a Colonna) diventi finalmente un luogo liberato dallo smog, dal caos e dalla bruttezza?Ed è possibile che tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione che governano questa città non ci siano voci critiche? Invece di svolgere un ruolo di guida illuminata perseguendo gli obiettivi più giusti (e in tempi di emergenza climatica la mobilità sostenibile è una necessità impellente) l'amministrazione si accomoda sulla scelta più facile. Forse perché una reale pedonalizzazione del centro storico comporta la necessità di riorganizzare la mobilità a 360 gradi, con la creazione di parcheggi pubblici, l'implementazione del trasporto pubblico, e altri accorgimenti che favoriscano il flusso dei visitatori e la circolazione dei cittadini.Noi non possiamo che stigmatizzare l'incapacità di affrontare le sfide che i nostri tempi impongono e il ripiego su soluzioni tanto semplicistiche quanto anacronistiche. E non possiamo che chiedere a gran voce che parta l'ter dello strumento che dovrebbe fare da guida per una città più sostenibile, ovvero il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).Per chiedere un porto pedonabile tutto l'anno e l'avvio dell'iter del PUMS saremo in Piazza della Repubblica domenica 20 Novembre alle ore 11. In quell'occasione raccoglieremo le firme che consegneremo al Sindaco della nostra città".