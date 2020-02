Una vita "accelerata" contro la sindrome da panda

Mentre dal centro destra tranese, dopo il 4.5 di ieri in Pagella, ci fanno sapere che si sta limando il Programma, per cui a breve arrivera' la conferenza stampa ufficiale di presentazione di Filiberto Palumbo, dall'altra parte c'e' un centro sinistra che "sgasa" al massimo, imprime un'accelerata a tutto cio' che a noi comuni mortali sembrava in sospeso, impasse sempiterna, ingolfamento burocratico perenne.Amedeo non vuole una vita spericolata, come Vasco Rossi, perche' lui sa come tappare buchi, ex opposizioni, opposizioni finte, vere e verosimili. Lui ora e' nel periodo dell'accelerata. C'e' chi e' nel periodo fertile, chi nel periodo dell'innamoramento, lui e' nel periodo dell'accelerata. Per 4 anni si e' comportato come quei panda restii all'accoppiamento. Ora, in vista della campagna elettorale diventa mandrillo, gazzella, lepre. Tutto merita l'accelerata, lo svelto atto: differenziata, passaggio a livello, strettoia, tutto. Accetto tutto ad una condizione, in caso di eventuale rielezione: voglio vederlo cosi' accellerato per tutta la prossima estate, autunno inverno, primavera, prima che dovesse tornare la sindrome da Panda Amedeo.