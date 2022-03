Uomo cade in corso Vittorio Emanuele riportando ferite al volto

Disavventura per un anziano signore questa mattina in corso Vittorio Emanuele. L'uomo mentre mentre passeggiava è inciampato accidentalmente sbattendo la testa contro la base in cemento di un lampione riportando ferite al volto. L'anziano è stato immediatamente soccorso da alcuni passanti e fatto accomodare su una sedia in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto è intervenuta anche la Guardia di Finanza.