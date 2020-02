Valorizzazione area via Di Vittorio, domani in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Trani è convocato per giovedì 13 febbraio alle ore 16.30 (seconda convocazione lunedì 17 alla stessa ora). Questo l'ordine del giorno:1. Conferimento della cittadinanza onoraria all'on. Liliana Segre;2. Conferimento della cittadinanza onoraria al dr. Ugo Foà;3. Conferimento della cittadinanza onoraria al dr. Antonino Di Matteo;4. Conferimento della cittadinanza onoraria a Laura Sara Escalada de Piazzolla;5. Conferimento della cittadinanza benemerita "Sigillo della Città" a Miryam Marcone;6. Conferimento della cittadinanza benemerita "Sigillo della Città" a Michele Grazioso;7. Conferimento della cittadinanza benemerita "Sigillo della Città" a Maria Rita Di Cugno;8. Conferimento della cittadinanza benemerita "Sigillo della Città" a Marcello Cormio;9. Conferimento della cittadinanza benemerita "Sigillo della Città" a Alfonso Soldano;10. Conferimento della cittadinanza benemerita "Ordinamenta Maris" alla Lega Navale Sezione di Trani;11. Conferimento della cittadinanza benemerita "Ordinamenta Maris" all'associazione Operatori Emergenza Radio;12. Conferimento della cittadinanza benemerita "Ordinamenta Maris" all'associazione Trani Soccorso;13. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza 540/2019 del Giudice di Pace in favore di S.M.P.14. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da verbale di conciliazione 6/2019 del Giudice di Pace in favore dell'ing. S.V.