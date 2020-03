Vendita di alcol in bottiglie di vetro dopo le 22: controlli mirati della Polizia locale

Diversi sono stati i controlli che la Polizia locale di Trani ha effettuato nell'ambito dell'attività di contrasto alla vendita abusiva di alcol in bottiglie di vetro oltre alle ore 22. Controlli mirati, durante la serata di ieri sabato 29 febbraio, in via Lagalante, via Ognissanti e via Mario Pagano. In particolare, un esercizio pubblico è stato contravvenzionato per aver violato questa prescrizione.A finire nel mirino anche i distributori automatici di cibo e bevande. Contravvenzionato anche un altro esercizio pubblico per ben quattro violazioni amministrative, tra cui la musica ad alto volume oltre l'orario permesso.