Venerdì 12 un'altra serata di poesia e dialetti al teatro Mimesis

Venerdì 12 gennaio 2024 il nuovo anno con un'altra pregevole serata dialettale del Festival dei dialetti di Puglia e delle lingue locali, organizzato dal "Teatro Mimesis", in collaborazione con l'Associazione "L'ebanista. Saranno ospiti valenti autori, che vi sapranno far divertire, emozionare, regalandovi cultura e tradizione. Protagonisti saranno Paolo Lepore, Gerardo Strippoli, Paolo De Santis, Rosalba Fantastico, Vincenzo Camporeale.Non mancate. *Ingresso con contributo volontario*. Porta ore 20.00 - inizio ore 20.30 Teatro Mimesis, via Pietro Palagano, 53 - Trani Posti limitati, poltrone assegnate in ordine di prenotazione. La prenotazione è obbligatoria al n. *346 825 9618*