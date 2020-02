Vento forte, cedono pezzi d'intonaco dal cornicione del Tribunale di Trani

Il forte vento di tramontana che sta abbattendo in queste ultime ore sulla costa adriatica sta provocando diversi disagi in città. Dopo la caduta dell'albero nel cortile dell'ex ospedaletto di via Imbriani, oggi è la volta del Tribunale di Trani. Questa mattina sono ceduti nuovamente dei pezzi d'intonaco dal cornicione della parete laterale, affacciata sul mare, già in passato puntellata per altri crolli.E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche una volante della Polizia locale.