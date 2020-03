"Viva in cucina", domani alle 12 in diretta la prima puntata

Domani ci sarà il primo appuntamento di "Viva in cucina", una trasmissione web condotta da Antonio Quinto e che porterà tutti i lettori di Traniviva.it e gli utenti della pagina Facebook all'interno delle cucine degli chef che hanno origine nel nostro territorio.Per il primo appuntamento che sarà trasmesso in diretta giovedì 19 marzo a partire dalle ore 12 saranno ospiti lo chef Alessio Di Micco (da Trani) e lo chef Domenico Natalicchio (da Londra), ognuno pronto a presentarci una ricetta facile e veloce da preparare dal quale prendere spunto e poter riproporre in questi giorni in cui maggiormente siamo fermi all'interno delle nostre abitazioni. L'occasione sarà utile non solo per parlare di cucina ma anche per affrontare temi di attualità, come l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.Questa nuova rubrica di cucina lanciata dal circuito Viva ha l'obbiettivo in questo momento di intrattenere il nostro pubblico che con responsabilità, e seguendo le normative statali, resta all'interno delle proprie case.