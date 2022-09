Wiki loves Puglia: a Trani la tappa del concorso fototografico internazionale

Hanno fatto tappa questa mattina a Trani i fotografi amatoriali e professionisti che partecipano alla IV edizione di Wiki Loves Puglia, la costola regionale di Wiki loves Monuments, il più grande concorso fotografico del mondo organizzato da Wikimedia Italia. Si tratta di un concorso online, in contemporanea in tutto il mondo, dal 1 al 30 settembre, organizzato intorno ad un argomento comune: protagonisti del concorso sono i castelli e le fortificazioni, in collaborazione con l'Istituto Italiano dei Castelli.L'edizione italiana si conferma un prezioso strumento collaborativo di documentazione digitale dei monumenti, e anche in Puglia e a Trani l'iniziativa riscuote un grande successo."Wiki Loves Monuments è un concorso fotografico ma è anche qualcosa di più: è la più grande iniziativa internazionale che chiama partecipanti, volontari, comunità online e istituzioni a documentare il patrimonio culturale del proprio paese e a renderlo pienamente accessibile a tutti - ha dichiarato Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia. Quella di oggi a Trani è stata una delle "wikigite", ovverosia delle passeggiate fotografiche alla scoperta di diverse città della regione: le foto vincitrici verranno esposte in una mostra itinerante, che partirà dal Palazzo della città metropolitana di Bari e porterà in giro per la Puglia tutte le bellezze della regione.La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti: non solo castelli e fortificazioni, ma anche monumenti di altro genere o vedute di città, borghi e paesaggi.In Puglia, il concorso è organizzato da Wikimedia Italia, Associazione Cine_fotografica Kaleidos Club e la delegazione regionale FIAF Puglia col contributo di Bbp ed il patrocinio dell'Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione e della Regione Puglia."Siamo contenti di collaborare con Wikimedia" – ha dichiarato Tiziana Rizzi, presidente di Kaleidos e delegato regionale FIAF per la Puglia – in quanto abbiamo la possibilità di lavorare sulla fotografia e sul tema dei beni culturali contribuendo alla loro promozione e diffusione a beneficio di tutta la collettività."A livello nazionale, Wiki Loves Monuments è organizzato insieme a Istituto Italiano dei Castelli, con la collaborazione di FIAF e il patrocinio di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, ICOM Italia ed Europa Nostra.