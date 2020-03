La speranza: poesia in vernacolo tranese di Francesco Pagano

Di seguito la poesia in vernacolo del tranese Francesco Pagano. Si tratta di una libera interpretazione (vocale e scritta) in vernacolo tranese, della storia delle "4 candele" dello scrittore brasiliano Paulo Coelho. «In questi momenti particolari della nostra vita, non ci resta che sperare in tempi migliori».Stavê na stænzê allumênatêda quættê cannaelê tuttê appêcciatê,e tra dê laurê, strêngènnê lê mmanêsê parlernê acchianê, acchianê.Dêceœie la prœimê: "Iœi sondê la Pacê"ma chiù nêsceunê inziemê la facê,pêrcè ogne dœie, saupê a sta terrêstê ngoccheieunê ca vaulê la guerrê.Mê sendê saulê, mê sendê afflittêpê mœie iàe u tiembê dê stærmênê cittê,e quænnê nêsceunê vaul'essê aietatêaspèttê u momêndê dê iessê stêtatê.Dêceœie la cannaelê ca stavê appiersê: "Iœi sondê la Faedê",ma ormaie a mœie, nêsceunê chiù mê craedê,e tutta saulê e trascuratêiàe megghie ca iœi venghê stêtatê.Rêspênnœie la terzê: "Iœi sondê l'Amaurê",e prœimê trasavê indê a ogne caurê,ma mau mbacê, a nêsceunê lê mbortêe tuttê quændê m'achiutênê la portê.Iœi nan sêpportê sta sêtuazianêca portê reggiê e dêlusiaunê,e caumê a chiddê ca m'annê prêcêdeutêpeurê iœi, mobrestê mê steutê.Sê iaerê gè stêtatê, ma doppê nu mêmêndêsê sendê indê a la stænzê, chiarê nu lamiêndê,ràetê alla cannaelê stavê nu criateurêca tuttê spavêndatê, chiangiavê da la pagheurê.Ma l'ultêma cannaelê dêceoie: "stettê tranguillê"tenghê la leucê mæie ca angaurê fortê brillê;iœi pozzê llumênè peurê ciendê stænzêiœi nan mê steutê me, iœi sonde la Spêrænzê.Græzziê a chêssa fiæmmê ca indê a mœie nan maurêarràetê amma appêcciè: pacê, faedê e amaurê,pêrcè indê a la vœitê, fra guaie e patêmiêndêamma aspêttè ca pessênê stì tiembê assè fêtiendê.C'era una stanza illuminatada quattro candele tutte accese,e tra di loro si strinsero la manoe si parlarono piano, piano.Disse la prima: "Io sono la Pace"ma più nessuno, insieme la vuole,perché ogni giorno, sulla Terrac'è qualcuno che vuole la guerra.Mi sento sola, mi sento triste,per me è il tempo di starmene zitta,e quando nessuno vuole essere aiutato,aspetto il momento di essere spenta.Disse la candela che stava accanto: "Io sono la Fede"ma ormai a me, nessuno più mi crede,e tutta sola e trascurataè meglio che io vengo spenta.Rispose la terza: "Io sono l'Amore",e prima entravo in ogni cuore,ma ora invece, a nessuno gli importae tutti quanti mi chiudono la porta.Io non sopporto sta situazioneche porta rabbia e delusione,e come gli altri che mi hanno precedutaanch'io, molto presto mi spengo.Si era già spenta, ma dopo un momentosi sente nella stanza, chiaro un lamento,dietro la candela c'era una creaturache tutta spaventata, piangeva dalla paura.Ma l'ultima candela gli disse: stai tranquilla,ho la luce mia che ancora forte brilla;io posso illuminare pure cento stanzeio non mi spengo mai, "Io sono la Speranza".Grazie a questa fiamma che dentro me non muorenuovamente dobbiamo accendere: pace, fede e amore,perché nella vita, fra guai e patimenti,dobbiamo aspettare che passano questi tempi assai fetenti.