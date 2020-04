Trani: una città devota alla Modonna Addolorata

In occasione della settimana Santa, ed in particolare sulla devozione che la città di Trani ha verso la Madonna Addolorata, il cittadino Francesco Pagano propone una poesia in vernacolo tranese.Mendrê la leunê sparèscê acchianê, acchianêe tuttê Tranê sê ienghie dê crêstianê,u suonê de na trambê sê sendê indê a la nottêe teu Madonna tristê cumbarê a dè chênbortê.Camœinê lendamendê, caumê na vecchiareddê,afflittê do dêlaurê ca ind'o caurê sendê,lê læcrêmê t'ascènnênê da cuddê vœisê tristêpêrcè tu sì la mæmmê ca vè cêrchènnê a Cristê.E aggèœirê mbrêgêssiàunê pê stradê e pê candeunêfra tuttê chessa gendê, ch'a tœi cerchê perdeunê,e caumê lê dêlaurê dê ognè mæmma nostrê,lê siendê strittê mbiettê, e guærdê, chiængê e soffrê.U sguærdê teu sê perdê nmezzê a la sofferenzêca ienghie cussê munnê e tuttê chessa gendê,e proprie a cê ste malê oppeure iè dêspêratê,tu sindê la spêrænzê, oh mæmma desolatê.E a tœi Madonna nostrê, affêdamê chissê paenê,e tuttê lê pênziere ca ognèièunê taenê,percè tu rapprêsiendê lê mæmmê schênzêlatêe a teu cherrœimê sembê, oh Sændê Addêluratê.Mentre la luna sparisce piano, pianoe tutta Trani si riempie di mistero,il suono di una tromba si sente nella nottee tu Madonna triste appari a dare conforto.Cammini lentamente, come una vecchietta,afflitta dal dolore che dentro il cuore senti,le lacrime ti scendono da quel viso tristeperché tu sei la mamma che va cercando il Cristo.E giri in processione, per strade e per angolifra tutta questa gente, che a te cerca perdono,e come i dolori di ogni mamma nostra,li senti stretti in petto, e guardi, piangi e soffri.Lo sguardo tuo si perde fra la sofferenzache riempie questo mondo e tutta questa gente,e proprio a chi sta male oppure è disperato,tu sei la speranza, oh mamma consacrata.E a te Madonna nostra, affidiamo queste pene,e tutti i pensieri che ognuno tiene,perché tu rappresenti le mamme sconsolatee a te corriamo sempre, oh Santa Addolorata.