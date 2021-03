Da Trani a Sanremo, magari senza traffico: "La pagelle" di Lucia de Mari

Sanremo è Sanremo. Ma Trani è Trani. E Bianca Nappi vuol tornarci, senza traffico però: voti e giudizi nelle pagelle del giovedì.

Traffico Trani: voto 2

E diamo sempre la colpa agli altri, a chi viene a Trani. Perché non dovrebbe? Perché la gente non dovrebbe venire a Trani? Non dovrebbe andare nemmeno a Venezia? A Roma? A Firenze? Suvvia. Ci sarà un modo. Si pensi seriamente ai parcheggi e alle navette, da decenni sperimentate anche a Trani, o soluzioni del genere. Insomma, si faccia ordine. Nel traffico e nelle idee.

Giudizio: ma che colpa abbiamo noi

Portone Bottaro – senza voto

E anche senza parole: l'atto criminoso nei confronti del Primo Cittadino ha colpito l'intera comunità civile, senza bisogno di spiegazioni di sorta, al di là della ricerca di colpevoli e motivazioni. Per quelle ci sono le Forze dell'Ordine, che operano con il massimo impegno in un periodo in cui il virus malefico che dilaga non è solo quello del Covid ma anche quello dell'ignoranza, della spocchia, dell'inciviltà.

Giudizio: Bruci l'inciviltà

Sanremo 2021: voto 7

Da AmEdeus ad AmAdeus è un attimo (soprattutto per le poltrone ancora vuote): platea deserta, applausi finti, sorrisi a volte tirati. Fiori e Fiorello per tutti; canzoni, e soprattutto voci, spesso inascoltabili. Ma le canteremo. Lauro che copia uno Zero/Bowie d'antan, Arisa col tubo, Gazzè Leonardo non Vinci, Ibra un po' ingessato che non se lukaku nessuno. Ma Sanremo è Sanremo. E tutti, o quasi, lo stiamo seguendo. Altrimenti cosa leggeremmo su facebook oltre al virus e ai vaccini?

Giudizio: San Romolo sarebbe meglio

Bianca Nappi: voto 10

La "nostra" Bianca, della quale ancora molti non conoscono le origini tranesi: è Marietta nelle "Indagini del commissario Lobosco", campione di share su Rai Uno, ed è da anni attrice di grande talento. Nella sua intervista a Traniviva ha sinceramente espresso nostalgia per la sua Trani. E la voglia di tornare presto nei luoghi della sua gioventù, della sua famiglia e dei suoi amici. Ti aspettiamo

Giudizio: Brav!