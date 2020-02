Nuovo orinatoio comunale, lato Villa

Nonostante la Villa Comunale e piazza della Repubblica siano munite di bagni pubblici, gli incivili hanno scelto un nuovo luogo chiave lasciare, come i cani, il segno sul territorio. E stavolta gli uomini cane hanno scelto, come documenta una delle foto, la piccola scalinata dell'ingresso secondario della Villa Comunale, quello sempre chiuso, perche' non si puo' inserire in organico un altro custode. Descrivere il cattivo odore di urina e' a dir poco imbarazzante. E tanti ragazzini ne scavalcano l'inferriata, anche col rischio di farsi male.Poco piu' avanti, all'angolo dell'ultima svolta a sinistra, prima di superare la Lega Navale, ecco erbacce e degrado, lattine e bottiglie e, dulcis in fundo, un bicchiere "scolato" da qualche mondana vamp, che la sera prima, dopo aver succhiato la bibita alla cannuccia, ha lasciato anch'essa il suo segno: il rossetto. Insomma un "servizio completo" di ordinario degrado. Lo diciamo cosi', senza troppi filtri, anche perche' un'aspirante capitale della Cultura ha bisogno di una ripulita materiale in un luogo chiave per il turismo, tra Porto, ristorant , Villa ed hotel, ed una ripulita morale nelle teste degli incivili.