ll mare, i secoli e l'incuria: continua a sgretolarsi il Muraglione della Villa

Che peccato. Altrove mura medievali come queste, che fanno da scudo al mare da secoli, troverebbero protezione, manutenzione, sarebbero valorizzate nella loro storia ma anche nella loro funzione che non è solo ornamentale. Siamo sempre lì, forse di bellezze architettoniche artistiche ne abbiamo troppe e quindi finiamo per trascurare strutture monumentali - perché queste mura sono dei monumenti veri e propri, testimoni di secoli e soprattutto di un periodo che fece di Trani una delle città più importanti del Mediterraneo - che appaiono "secondarie".E mentre affiorano notizie negli anni, di tanto in tanto, di interventi di ristrutturazione,di gare aggiudicate, di studi di fattibilità e persino di spiagge dinamiche, nel frattempo il glorioso Muraglione della villa comunale continua a sgretolarsi come un castello di sabbia, ma su un tratto di costa fatto di roccia. Di roccia, di storia e di una bellezza in frantumi.