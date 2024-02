Cabina dei lavori nel cantiere della Villa comunale si trasforma in rifugio per senzatetto. IL VIDEO

Social Video 2 minuti Cantiere della villa si trasforma in rifugio per senzatetto

Una brandina con tanto di materasso e cuscino. E poi paia di scarpe e alcuni indumenti sparsi qua e là: è quello che appare una volta aperta la porta della cabina dei lavori ubicata nel cantiere della Villa Comunale per i lavori di ripascimento della costa. Il deposito si è trasformato di fatto in una dimora per un senzatetto che complice magari i pochi controlli ha deciso di occuparlo abusivamente. A fare la bizzarra quanto amara scoperta un cittadino che ha immortalato il tutto per poi girare le immagini alla redazione. Assente invece proprio l'occupante che probabilmente aveva abbandonato momentaneamente la dimora.In realtà quel cantiere è aperto oramai da parecchi mesi e i lavori non sembrano avanzare, divenendo per questo terra di nessuno. L'episodio se da una possa apparire clamoroso perché ci si interroga su come e quando l'occupante sia potuto entrare e addirittura trascorrere le notti senza che nessuno se ne accorgesse, dall'altro canto dopo una più attenta riflessione non desta neanche stupore considerando che la villa oramai da diverso tempo è terra di nessuno, con ripetuti atti vandalici e ora anche rifugio per senzatetto.