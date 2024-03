Bottaro:"A breve il collaudo di dieci telecamere di sorveglianza in Villa comunale"

Powered by

problema del vandalismo nella villa comunale potrebbe avere a breve un importante deterrente, Infatti il sindaco ha annunciato sulla sua pagina Facebook il prossimo collaudo di un nuovo impianto di videosorveglianza: "In tema di sicurezza e ordine pubblico, la prossima settimana è in programma il collaudo dell'impianto di videosorveglianza (10 telecamere) a presidio della villa comunale, un'infrastruttura tecnologica strategica finanziata nell'ambito del secondo bando Duc - Distretto del Commercio - per prevenire e contrastare episodi di vandalismo e microcriminalità nel nostro giardino che quest'anno compie 200 anni.