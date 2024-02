Incendio nella villa comunale: a fuoco il gabbiotto "rifugio"del clochard

Powered by

È stato spento l'incendio divampato nella Villa comunale, proprio nel gabbiotto all'interno del cantiere balzato alla ribalta della cronaca nei giorni scorsi in quanto ricovero di un clochard, che lì vi si andava a rifugiare per la notte. Al momento non si conoscono notizie di danni a persone. Ovviamente sul posto le forze dell'ordine insieme ai Vigili del fuoco stanno effettuando tutte le verifiche. impressionanti le fiamme nel giardino comunale della città che hanno acceso il buio della sera dal lungomare.