Se l'assistente civico fa capolino

Solo in una nazione incivile come la nostra, e Trani non fa eccezione viste le scene degli ultimi giorni, poteva venir fuori la proposta dell'istituzione dell'assistente civico anti-assembramento, inquietante funzione poi mitigata dal ruolo aggiunto: aiutante anziani.Gia' m'immagino le scene, da quando si dovesse materialiazzare, in mezzo ai quarti di nobilta', che spesso appaiono sul nostro Porto, fino alla segnalazione vera e propria alle Forze dell'Ordine, per giungere all'intervento effettivo. E se dopo l'assembramento si dovesse ricostituire... Come ci hanno raccontato vari testimoni? Nuovo giro, nuovo assistente, nuovo vigile, nuovo "pichiffo" o cozzalone da disperdere. Nessuno se la prenda, che' l'articolo e' satirico ed ultimamente vedo che la pandemia ha generato parecchi nuovi permalosi.L'assistente farebbe capolino esplicitamente o starebbe acquattato dietro il nobile Suv, farebbe foto o gli darebbero un fischietto? E tra lui, l'ausiliario del traffico ed il vigile non si creerebbe gia' un mini assembramento?