I biscotti "light" di Natale

200 g di semola bio Senatore Cappelli

100 g di farina integrale

90 ml di olio di semi di girasole

2 cucchiai di miele di acacia

1 uovo intero bio

1 bustina di lievito per dolci

1 cucchiaino di cannella

1 pizzico di sale

Buccia d'arancia

PROCEDIMENTO

Sbattete con le fruste l'uovo e il miele fino ad ottenere una spuma. Incorporate le farine, l'olio, la cannella e la buccia di arancia sempre con le fruste in movimento. Infine aggiungete il lievito ed il sale. Impastate bene a mano e riponete l'impasto in frigorifero per almeno 30 minuti. Accendete il forno a 180 gradi. Prendete le forcine natalizie che più vi piacciono e iniziate a formare i vostri biscotti, disponendoli su una teglia, precedentemente foderata con carta da forno. Cuocete in forno statico per 15 minuti circa. Una volta raffreddati, potete decorare i vostri biscotti come gradite, ad esempio aggiungendoci il cioccolato fondente o il cacao amaro. Molto probabilmente dall'impasto avanzerà della granella, che potrete utilizzare per comporre deliziosi snack, unendola per esempio la latte di kefir bianco.

Le feste sono ormai giunte e non c'è nulla di male a sedersi a tavola e gustarsi i prodotti della tradizione, ma sicuramente ciò che dovreste rammentare è il concetto dell'equilibrio e di non eccedere. Proprio per questo motivo oggi voglio offrirvi una ricetta di biscotti facile da realizzare e, soprattutto, a bassissimo tenore calorico. Solitamente per i biscotti si utilizzano farine bianche, burro, zucchero, ma non questa volta: