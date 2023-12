A.S.D. Oltre Sport premiata come "miglior squadra per eccezionali meriti sportivi"

Donato Grande: "Continuate a credere in noi e andremo sempre oltre i limiti"

Powered by

Un vero e proprio Plebiscito: con la straordinaria partecipazione attraverso la votazione di oltre tremila cittadinila classifica finale per la categoria squadre del primo galà dello Sport a Trani ha visto l'assoluta vittoria della ASD Oltre Sport, la realtà creata cinque anni fa da Donato Grande, capitano della squadra di Powerchair. Un titolo che segue di pochi giorni quello prestigiosissimo conseguito a livello Regionale ossia il"Grazie davvero a tutti e tutte, questo premio è anche di tutti quanti voi, che da sempre continuamente ci seguite e sostenete : così un raggiante Donato Grande, che aggiunge al ringraziamento un monito e una verità preziosa che fa dello sport una delle armi più potenti per il superamento di tante barriere e tante solitudini: "Continuate a credere in noi, nei nostri ragazzi, nella forza dello Sport che anche oggi ci ha unito e reso migliori".Una celebrazione dello sport e del talento, nella quale sono stati tanti i premiati nelle diverse categorie - avvenuta nel corso di una vera e propria festa nella cornice di Palazzo San Giorgio allietata dalla musica di ceralacca è presentata con Verve e gioiosità da Francesco Donato - ma nella quale è stato evidente quanto vincenti fossero davvero tutti, quanto vincente sia lo sport l'aggregazione, lo spirito di OLTRE passare i propri limiti.L'evento è stato coadiuvato e promosso dall'assessore allo sport Leo Amoruso e organizzato dall'agenzia di marketing e comunicazione Ideando ADV,