Apulia, nel pomeriggio la sfida all’Indipendent

Dopo la roboante vittoria dello scorso weekend contro il Molfetta, terminata 5-0 per le tranesi, nel pomeriggio ci sarà un ulteriore match di maturità per le biancazzurre, pronte a ripetere una prestazione come quella del derby.Le tranesi, infatti, con i tre punti di domenica scorsa, si sono allontanate dalla zona retrocessione diretta, portandosi a +8, e dunque in piena zona playout. Quello di oggi sarà un match sicuramente complicato, contro la nona forza del campionato che però non ha obiettivi importanti da raggiungere, a differenza dell'Apulia che lotta per non retrocedere e per cercare di qualificarsi i playout, con l'obiettivo, sicuramente difficile, di mantenere la categoria.Appuntamento oggi pomeriggio alle ore 15:30.