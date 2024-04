Apulia, sconfitta di misura contro il Montespaccato

In campo per l’Apulia una rosa giovanissima

Ci si aspettava una sconfitta, così è stato: l'Apulia non sa più vincere e cade anche contro il Montespaccato (quarta forza del campionato). Al 'Di Liddo' di Bisceglie decisiva la rete di Angelone per gli ospiti. Le tranesi rimangono momentaneamente al terzultimo posto, in attesa dei match di Molfetta e Crotone, rispettivamente contro Frosinone e Grifone Gialloverde.Il match inizia con gli ospiti che spingono alla ricerca del vantaggio e al 16' ci vanno vicino, brava Di Bari a respingere. Le tranesi rispondono al 25' con una buona punizione di Delvecchio con la palla che termina di poco fuori. Al 34' ancora protagonista la giovanissima Di Bari, che devia in corner un tiro pericoloso del Montespaccato. Il primo tempo termina a reti bianche. Le ospiti escono con un piglio diverso dallo spogliatoio e, al 55', trovano il gol dell'1-0 con Angelone: gran tiro da fuori area, la palla s'insacca nel sette. Provano le tranesi ad agguantare il pareggio con Chiapperini, tiro respinto agevolmente. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine. Apulia 0-1 Montespaccato.