Apulia Trani: ritirata la maglia n.13 di Violeta Mitsul

L'Apulia Trani ha deciso di ritirare la maglia numero 13 che la calciatrice Violeta Mitsul ha indossato due stagioni fa vincendo il campionato di serie C.A riguardo queste le dichiarazioni del Presidente Alessio Scarcella: "Per quanto riguarda Violeta siamo rimasti tutti sconvolti: due anni fa fu una delle artefici della promozione dalla serie C alla serie B dell'Apulia. La ricordo come un'atleta esemplare sia dentro che fuori dal campo. Perciò la società, per rispetto verso di lei ha deciso di ritirare la casacca numero 13".