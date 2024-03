Basket, coach Caressa in vista del finale di stagione: “Vogliamo realizzare il nostro sogno, arrivare primi nel girone”

La Fortitudo, sicura del piazzamento ai playoff e attualmente prima nel girone, a due giornate dal termine, viene da una vittoria al dir poco fondamentale contro il Cus Foggia, un incontro che dice molto sulla forza dei tranesi che, oggi, in vista della gara contro il Barletta, in caso di vittoria, potrebbero festeggiare la vittoria del girone, prima della battaglia dei playoff.Proprio sulla vittoria della settimana scorsa contro il Cus Foggia, coach Caressa si è espresso così: "Sapevamo che sarebbe stata una partita importantissima, contro la squadra più attrezzata del campionato, nonostante sia quarta in classifica. Una squadra completa in tutti i reparti, che ci ha messo in grande difficoltà , come fece all'andata. Siamo abituati a giocare con loro fino al 'fotofinish' ma siamo riusciti a portarla a casa, con grande orgoglio. Questa vittoria ci ha avvicinato al nostro obiettivo iniziale, quello dei playoff." Ormai, proprio i playoff, possono ritenersi una pratica chiusa, ma adesso inizia un'altra stagione: "Ne inizia un'altra, ma deve ancora finire la prima, noi vogliamo arrivare primi, poiché ci darebbe il fattore campo. L'altro girone è completamente diverso, con squadre molto più toste da affrontare. È una serie C mancata, dovremmo dare molto di più." Oggi, contro il Barletta, potrebbe essere decisiva in caso di vittoria, per arrivare primi nel girone, e sicuramente ci sarà molta ansia e molta voglia di disputare questa gara: "Lavoro per non far emergere l'ansia ai ragazzi, la voglia ci deve essere e noi ne abbiamo veramente tanta, abbiamo la voglia di vincere il nostro girone, il sogno di inizio stagione." Qualche settimana fa il coach aveva fatto un appello, quello di voler vedere il Palazzetto colmo di gente, e cosi è stato: "Sono molto soddisfatto perché oltre che essere pieno, era colmo di bambini, famiglie, tanta bella gente circonda il basket, e noi ne siamo orgogliosi. Vederlo così pieno, mi ha riportato alla mente i tempi dei derby tra Juve Trani e Fortitudo." Ci si aspetta un Barletta molto ostico, che proverà sicuramente a mettere il bastone tra le ruote ai tranesi: "Non capisco come una squadra come il Barletta possa essere così giù in classifica, sono veramente tosti, ha 5-6 elementi molto validi e, all'andata, ci misero molto in difficoltà. Li temo molto ma per noi è una partita troppo importante.Speriamo di recuperare qualche elemento, e di giocarla con tutti i giocatori, dato che per noi è la partita più importante della stagione."