È Belardi-show a Caorle: ennesimo record per il nostro Campione Italiano U16 (4.80m)

Belardi batte ancora una volta il suo stesso record, raggiunto in occasione del Jumping In The Square (4.73)

Non ha nessuna intenzione di fermarsi Gabriele Belardi:(VE), luogo in cui si sono svolti i Campionati Italiani,, mentre il precedente era fermo a 4.73m, record che Gabriele raggiunse lo scorso 7 settembre davanti alla sua città, in occasione del Jumping In the Square.Nel pomeriggio di sabato 5 ottobre Belardi ha riscritto ancora una volta la storia del salto con l'asta, raggiungendo un risultato al dir poco fenomenale. Gabriele ha iniziato la gara saltando, con molta facilità, i 3,80m, i 4,00m, i 4,15m, i 4.40 e i 4,60m, per poi tagliare il proprio record personale con i 4.75 (al secondo tentativo). Ma il campione non vuole fermarsi, e sceglie di continuare la gara saltando i 4,80m, che significa nuovo record, e poi i 4,85, senza però riuscirci.Belardi, accompagnato da Lorenzo Giusto, ha dimostrato sotto gli occhi di tutta Italia, il suo talento cristallino, meritandosi la medaglia d'oro, al termine di una prestazione perfetta, a dimostrazione di come il nostro concittadino stia migliorando giorno dopo giorno.