Salto con l’asta, il sogno di Gabriele Belardi continua: arriva la convocazione in Nazionale U18

Se è un sogno, non svegliateci: il gioiellino tranese,. Gabriele rientra tra i 43 atleti selezionati in tutta Italia per vivere questo triangolare in cui si affronteranno Italia, Francia e Portogallo, gara in cui il nostro 'Campione' potrà esprimere tutte le sue qualità davanti agli occhi della Nazione intera e non solo. Tra gli atleti scelti, 21 sono uomini e 22 donne: il nostro Gabriele sarà l'unico italiano presente appartenente alla categoria del Salto con l'asta, tra gli Uomini della categoria Under 18.